Možno sme sa so semaforíkmi mali hrajuškať

Slabým miestom zákazov je to, čo pri nich chýba.

29. sep 2020 o 14:39 Peter Tkačenko

Neposlúchali sme, budeme potrestaní! Ústredný krízový štáb, čiže premiér, nám v pondelok povedal, že sa skončilo hrajuškanie s regionálnymi opatreniami a predstavil nám nové plošné nariadenia s cieľom zvrátiť rastúce počty nakazených.

Aby sa k nim dalo niečo povedať, museli by sme ich vidieť takpovediac v paragrafovej podobe, lebo povedané sa bude ešte päťkrát prerábať, ale na prvý pohľad zvlášť nerušia. (Aj keď váhavo tipujeme, že trend šírenia sa nimi zvrátiť nepodarí.)

Problém je opäť v tom, akým spôsobom sú prijímané a čo medzi nimi chýba.

Ideálny scenár by vyzeral takto: Keďže vláda od neskorej jari hovorila, že na jeseň príde druhá vlna, dôsledne zbierala všetky údaje o spôsobe šírenia Covidu-19, analyzovala by, ktoré opatrenia sú v akých podmienkach aké rizikové, a na druhej strane by vážila ich hospodársky a spoločenský význam.