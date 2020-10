Pandémia je globálny problém, Matovič lokálny

Spozornieť treba v okamihu, ak sa začnú skúšať nejaké unikátne riešenia.

1. okt 2020 o 11:36 Matúš Ritomský

Autor je umelec a publicista

Tým, ktorí stále spochybňujú vážnosť pandémie, odporúčam vnímať jej globálny rozmer. Môžete sa pozrieť na západné demokracie, alebo si vyberte autoritárske režimy, pozrite sa do USA, do EÚ alebo do Ruska, do Iránu alebo na Nový Zéland, zistite si niečo o situácii vo Švédsku alebo v Argentíne.

Samozrejme, vždy sa nájdu jednotlivci, ktorí sú schopní uveriť v globálnu konšpiráciu, ktorá údajne spojila všetky možné kultúry a politické režimy s jediným cieľom – nahovoriť ľudstvu, že vírus je hrozba, aj keď je to v skutočnosti iba soplík.

Pre väčšinu rozumne uvažujúcich by však práve globálny rozmer pandémie mohol byť dostatočným argumentom. Hovoríme o skutočnosti, že na celej planéte takmer neexistuje štát, ktorý by si mohol dovoliť ignorovať vírus a nerobiť opatrenia proti jeho šíreniu.

Popri tomto globálnom probléme však na Slovensku máme aj problém lokálny. Je ním Igor Matovič, ktorý sa jeden deň zabáva na vlastných rečiach o mydlení barana, aby pár dni na to s vyplašenou tvárou vysvetľoval celému národu, že sa rútime do katastrofy.