Ďalšie Trumpovo čo ak

Kázal blud, dostane vedu.

2. okt 2020 o 17:22 Zuzana Kepplová

Čo ak by americké prezidentské voľby vyhral niekto ako Trump. A stalo sa. Čo ak by porušoval písané aj nepísané pravidlá. A stalo sa. Čo ak by robil z pandémie frašku. A stalo sa. Čo ak by potom sám ochorel.

Donald Trump je výsledkom toľkých situácií na hrane predstavivosti, že keď otvoríme takú možnosť, že by sa z korony nevyliečil – stále v rovine čo ak – musíme hneď aj priznať, že takýto kandidát by bol nenahraditeľný (nie protokolárne, obsahovo).

Trump je totiž žáner sám osebe a republikáni ho nedokážu zreplikovať, pretože nezosobňuje vlastnosti (a cnosti) tejto strany. Naopak, strana bola vo vleku revolučného výmyku – experimentu s krajnou pravicou –, ktorý Trump predstavoval.

V každom prípade, americkému prezidentovi, ktorý bude odteraz kampaňovať z karantény, sa dostane najlepšia zdravotná opatera. Kým on sám kázal bludy o liečbe a od začiatku sa staval proti "socíkovskému" zdravotnému poisteniu pre všetkých (Obamacare)...

Čo ak si tento kontrast jeho voliči konečne všimnú?