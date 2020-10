Zachovajte opatrnosť, ale aj zdravý rozum (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Jozef Banáš, tiež známy ako Lotos, navrhol, aby sa Igor Bukovský stal členom krízového štábu.

Ministerstvo zdravotníctva oznámilo, že navrhne povolenie kanabinoidov, ale zatiaľ si to nikto nevšimol, takže bol pokoj.

Donaldovi Trumpovi a jeho manželke diagnostikovali koronu, ktorá podľa jeho vlastných slov mala už dávno zmiznúť.

Igor Matovič začal týždeň informáciou, že v krajine prebieha koordinované kazenie boja s druhou vlnou, za ktoré môžu viac-menej všetci, ktorí s ním aspoň v niečom a aspoň trochu nesúhlasia. Túto skutočnosť oznámil v rámci statusu, v ktorom spolu dvanásťkrát použil slová ako vojna a boj.

Ponúkali sa dve interpretácie: buď tomu premiér verí a je paranoidný, a to je zle, alebo tomu neverí a vymýšľa si, a to je tiež zle. A ak sa vám ani jedna nepáči, nestrieľajte posla; sťažujte sa na premiéra.

Keď premiér povie pravdu

Lenže, sprisahanie-nesprisahanie, čísla stúpali, takže prišlo zrušenie hromadných podujatí, po ktorom sa ozvalo dosť veľa prekvapených inštitúcií: napríklad katolícka cirkev túto príležitosť využila na to, aby štátu oznámila, že mu je nadradená. Nuž, nie je.

Nie je, ale premiér vzápätí otočil a povedal, že tak teda dobre, päťdesiat ľudí na podujatie, lebo takto je to pre každého fér. Na čo sa ozvali hokejisti, ktorí povedali, že ich je s dovolením päťdesiat aj bez časomeračov a že niekoľkotisícový štadión nie je to isté ako divadlo.

A my si zopakujme: áno, nariadenia treba rozhodne dodržiavať, len sa netvárme, že je to fér. Lebo nie je.

No a keďže to fér nie je, premiér namiesto aplikácie logiky prišiel s konečným argumentom, že veď on len chce poraziť hnusobu a potom už nikdy premiérom nebude. A to bola pravda.

Parlamentné pitoresky

Ešte v nedeľu bol v televízii jeden taký Kotleba, vysokovzdelaný a kvalifikovaný politik, ktorý však opäť zhodou nešťastných okolností vyzeral ako úplne trololo, čo okrem deštruizmu nedokáže vôbec nič.