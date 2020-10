Unesené súdy a neslobodné média nás oslabujú

Európske hodnoty nie sú na predaj.

6. okt 2020 o 13:53

Manfred Weber, predseda EPP frakcie v Európskom parlamente

Iratxe Garcia Pérez, predsedníčka S&D frakcie v Európskom parlamente

Dacian Ciolos, predseda Frakcie Renew Europe v Európskom parlamente

Ska Keller & Philippe Lamberts, predsedovia Frakcie zelených / Európskej slobodnej aliancie v Európskom parlamente

My, lídri štyroch najväčších politických frakcií v Európskom parlamente, sme sa spojili v snahe poslať nasledujúci odkaz Európskej rade, Rade EÚ a Európskej komisii: naše hodnoty nie sú na predaj.

V posledných týždňoch sme stáli zoči-voči absolútnej neochote zmeniť čo i len najmenší prvok kompromisu dosiahnutého toto leto v rozpočte EÚ a pláne obnovy medzi lídrami členských krajín.

Toto nie je v súlade so záväzkom, ku ktorému sa v tom čase zaviazali, konkrétne k zavedeniu mechanizmu podmienenosti dodržiavania zásad právneho štátu na ochranu európskeho rozpočtu a Next Generation EU.

Niet pochýb o tom, že jednohlasne vítame plán obnovy. Naše ekonomiky potrebujú urgentnú pomoc zachrániť pracovné miesta a vytvoriť možnosti do budúcnosti. Podpora Európskeho parlamentu pre plán obnovy je nepochybná a v skutku sme prejavili záväzok uviesť veci do pohybu, keď sme odhlasovali plán obnovy Európskej komisie už 16. septembra.

Teraz je rad na vládach a národných parlamentoch 27 členských krajín urobiť to isté. Ekonomické výzvy našich občanov sa stávajú každým dňom kritickejšími. Pre nás je neakceptovateľné, že tí, ktorí sú ochotní porušovať zásady právneho štátu, sú pripravení si vziať plán obnovy ako rukojemníka a tým hájiť svoje záujmy pred záujmami svojich občanov.

Krivda jedného bolí všetkých

Náš justičný systém je v kríze, celý právny poriadok je spochybňovaný, keď jedna z našich vlád umlčuje sudcov a vytvára klímu strachu a kontroly na všetkých úrovniach národného súdneho systému.

Naše občianske slobody, sloboda médií a pluralizmus sú pod obrovským tlakom. Útoky na slobodu tlače, občiansku spoločnosť, verbálna a fyzická agresia proti novinárom - dokonca atentáty - a prevzatie kontroly nad mediálnymi skupinami vládnucou oligarchiou sa v niektorých členských štátoch zjavne stávajú normou.

“ Tí, ktorí sú ochotní porušovať zásady právneho štátu, si vzali plán obnovy ako rukojemníka. „

Sloboda tlače nie je luxus. Je to nevyhnutný predpoklad pre slobodné a fungujúce demokracie.

Náš vnútorný trh je ohrozený. Sme svedkami toho, že hŕstka ľudí preberá kontrolu nad verejnými prostriedkami a verejným obstarávaním a korupcia sa stáva rovnocenným kurzom.

Je naším základným presvedčením, že skutočná podmienenosť spojená s dodržiavaním zásad právneho štátu v európskom rozpočte je nevyhnutná na riešenie týchto problémov.

Ako sa chrániť pred autokraciami

Hodiny tikajú čoraz hlasnejšie. Rada prijala svoju pozíciu, takže rokovania môžu konečne začať, ale niektoré základné záruky bohužiaľ chýbajú. V prvom rade musí existovať jasný a rozhodný proces, delegované rozhodnutie Komisie, ktoré možno zvrátiť iba hlasovaním kvalifikovanej väčšiny v Rade.

Po druhé, rozsah musí zahŕňať porušenie zásad právneho štátu a nezávislosti súdnictva ako nevyhnutné minimum. Komisia by mala zakladať svoje zistenia na zdrojoch novozavedenej výročnej správy o dodržiavaní zásad právneho štátu a nezávislej skupiny odborníkov na právne otázky.

Po tretie, zadné vrátka, ktoré majú členské štáty k dispozícii na odloženie záležitosti na ďalšie zasadnutia Európskej rady, vytvárajú situáciu, keď by táto otázka mohla prípadne roky stagnovať. Toto slúži iba záujmom tých, ktorí si neprajú, aby boli prijaté akékoľvek opatrenia.

Čo je najdôležitejšie, musíme chrániť našich občanov pred krokmi určitých vlád, ktorými zavádzajú systém, aký im umožní naďalej priamo prijímať finančné prostriedky. Ani jeden európsky občan by nemal byť potrestaný za to, že jeho vláda nerešpektuje a nedodržiava základné princípy našej Únie.

Všetky naše tri inštitúcie by mali byť zapojené do tohto procesu, čo znamená podstatnú úlohu pre Európsky parlament popri Komisii a Rade. Európsky parlament je pripravený prevziať túto zodpovednosť v plnom rozsahu, to je to, čo od nás požadujú naši občania.

Žiadame Radu, aby urobila to isté a zaujala konštruktívny postoj k otázke právneho štátu. Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme ochránili našu veľkú európsku demokraciu, ekonomiku, hodnoty a hlavne našich občanov.

Aby sme to dosiahli, zostaneme vytrvalí v rámci svojej misie zabezpečiť, aby neboli európske hodnoty na predaj.