Súperenie stavov

Nakoľko ambícia vrátiť novinársky stav do príslušného koryta tvarovala aj samotné rozhodnutie?

6. okt 2020 o 19:14 Zuzana Kepplová

Pri písomnej verzii rozsudku už lepšie rozumieme podobe pochybností, ktoré mali sudcovia z Pezinka v prípade Kočnera a Zsuzsovej.

O ich podloženosti, samozrejme, môžeme diskutovať. Napríklad v prípade sledovania novinárov, ak by chcel Kočner rozostriť hranicu medzi zbieraním podkladov pre vraždu a paparazzovaním s cieľom diskreditácie časti novinárskeho stavu, neurobil by to inak.

Prekrytie Kočnerovej relácie Na pranieri a vyhotovovanie fotografií pre komando z Komárna sa zdá akosi za hranou náhody, no nie je na nás to posúdiť.

Pred Najvyšším súdom stojí neľahká úloha pozrieť sa na celý prípad aj v kontexte mediálneho záujmu. Sudcovia ŠTS ho zjavne do úvahy vzali a je na zváženie, či ich pochybnosti nie sú znásobené aj snahou dať (niektorým) novinárom príučku.

Môžeme sa len dohadovať, pretože takáto motivácia sa nedá odlíšiť od ochrany právneho štátu.