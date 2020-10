Matovič v stopách Gašparoviča

Gašparovič vymyslel telefonovanie cez google a Matovič voľby cez internetbanking.

7. okt 2020 o 15:06 Peter Tkačenko

Keď sme krátko po voľbách pripravovali zoznam indikátorov úspešnosti vládneho pôsobenia OĽaNO, dali sme doň aj zaradenie všetkých bodov predvolebnej ankety Igora Matoviča do programového vyhlásenia vlády.

Matovič pri vyhlasovaní ankety predsa nehovoril, že tie sľuby aj zrealizuje, ale že ich presadí do PVV.

To sa mu už podarilo, patrí mu za to politické uznanie, ale keďže plnenie tých nezmyslov je buď nemožné, alebo škodlivé (niekedy oboje naraz), mal by ich nechať na pokoji a neviesť o nich zbytočné reči, lebo bude akurát robiť hanbu ako najnovšie s voľbami cez internet.

(Mimochodom to ste si všimli, že ich chce dopriať len občanom v cudzine?)

Poverená skupina dospela k šokujúcemu záveru, že dnes sa nedá zaistiť tajnosť a zároveň bezpečnosť elektronických volieb, čo vytvorilo priestor diskrétne odpratať plán tam, kam patrí.

Ale nie, predseda vlády musel zasa vytiahnuť svoju prenikavú úvahu, že predsa s dôverou používame internetbanking! Ako on vôbec trafí do dverí?