Snívajú facebookoví premiéri o elektronických referendách?

Voľby musia byť zrozumiteľné a uveriteľné pre každého.

8. okt 2020 o 17:19 Ondrej Podstupka

Ešte raz a pomaly. Elektronické voľby nie sú dobrý nápad a nie je to preto, že by nebolo možné nájsť technológiu, ktorá by dokázala bezpečne zašifrovať vaše rozhodnutie pri hlasovaní.

To, že voľby musia byť bezpečné, je totiž len jedna z mnohých podmienok. Všetky ostatné je pre elektronické systémy mimoriadne ťažké splniť.

Okrem základnej bezpečnosti a ustráženia faktu, že každý človek bude hlasovať najviac raz, stoja za zmienku najmenej dve ďalšie podmienky, ktoré by elektronické voľby komplikovali. Prvou je požiadavka, aby sa hlas odovzdával tajne, ktorá ja na potvoru zakotvená rovno v ústave.

Druhou požiadavkou je to, že voľby musia byť pre obyčajného človeka pochopiteľné a ak nastanú pochybnosti aj overiteľné.