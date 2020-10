Keď sa učí s rúškom pod nosom

Pri učiteľoch, žiaľ, nič poľahčujúce nevidno.

9. okt 2020 o 10:06 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Opakuje sa to na každej hodine. Nasaďte si tie rúška poriadne, trčia vám nosy. Trvá to týždne a naďalej sa snažíte byť slušný, len vás to už trochu unavuje. Zlomí sa to v priebehu jediného dopoludnia. Namiesto nosov odrazu vidíte rypáky a čo iné má rypák než prasa, však.

Pár dní si ešte hryziete do jazyka, potom to poviete: Vyzeráte s tými rypákmi ako prasce. Je to kvázi smiešne, ale pre vás už ani veľmi nie. Nebaví vás to. Keď mesiac niečo dennodenne omieľate a vo výsledku nie ste ani tam, kde ste boli na začiatku, pre idiota už nemáte pochopenie. Bez ohľadu na to, či má šestnásť alebo päťdesiat rokov.

Jasné, že sa zamýšľate aj nad sebou, či to náhodou s dodržiavaním hygienických opatrení a tak celkovo pravidiel nepreháňate. Krčmových prednášok o ovciach ste sa od naslovovzatých epidemiológov napočúvali toľko, až vám napadlo, či na nich náhodou nie je trocha pravdy.

Nie je predsa možné, aby niekto s takou vervou horlil za niečo, čo je úplne scestné. Zápal, s akým ste sa vy za vlastnú pravdu nikdy biť nedokázali, vás zmiatol, pochybnosti sa však našťastie rýchlo rozplynuli.

Predsa len, miestny roznášač letákov ĽSNS nie je žiaden Bukovský. Chýba mu pojmový aparát, ovláda iba nadávky. A na koho by sa malo sústreďovať gro jeho zlosti, ak nie na premiéra?