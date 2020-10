Tri výjavy zo života Borisa Kollára (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Pripomíname si štvrté výročie toho, ako Boris Kollár tvrdil, že v žiadnom pašovaní drog nikdy zapletený nebol, to len polícia si striebro poplietla s heroínom, a nikdy nič nemal ani so žiadnymi mafiánmi, to len na Zlatých pieskoch predával cukrovú vatu.



Vedzte, že to naozaj povedal, a vedzte, že je to zároveň aj jedno, lebo prešli štyri roky a Boris Kollár, ktorý predával cukrovú vatu na Zlatých pieskoch, je dnes predsedom parlamentu. A vy ste čo? Kto vyhral? No vidíte.

Presne o toto víťazstvo ide; nie je to však len obyčajný triumf, cieľom je aj poníženie súpera. Víťazstvo sa neráta, ak sa s ním nespája aj urážka. Lebo také sú časy, takí sú dnešní víťazi.

Tri výjavy zo života Borisa Kollára

Stalo sa toľkokrát, až sme si už aj zvykli.

Prvý výjav: Borisovi Kollárovi sa narodí siedme, ôsme, deviate a potom aj desiate a jedenáste dieťa. Každá tá žena je iná, ale pritom sú si všetky podobné. A časť národa je v nemom úžase a časť národa ho má za frajera.

Druhý výjav: Boris Kollár si píše s chovankyňou a keď to praskne, sám a proaktívne sa postaví pred kamery a mikrofóny a povie, áno, som to ja, lebo presne taký som. A nasleduje ďalší kolektívny povzdych, ba aj zhnusenie. Veď ma poznáte. Veď práve.

Tretí výjav: Boris Kollár nielen s ľahkosťou, ale aj celkom prirodzene povie, že ak mu podstrčia volavku, vyspí sa s ňou, lebo čo iné sa so ženou robí, hádam nie rozpráva. A keď to hovorí, nie je v tom len neukojený samec s nevyrovnaným vnútrom, ale aj akási zvrátená radosť z toho zhnusenia, ktoré vyvolal.

Radosť z toho, ako sa mu podarilo uraziť nielen vkus a slušnosť, ale aj porušiť všetky normy. Potešenie z toho, ako všetci neveriacky krútia hlavou.

Čajky, volavky, všetko jedno, terazky som predsedom parlamentu, a tak to musíte nielen zniesť, ale ešte o tom aj počúvať. Je v tom z jeho strany dokonca aj kúsok sadizmu: prinúti vás, aby ste boli zhnusení. Opäť: kto vyhral?

Kruh sa uzatvára