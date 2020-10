V kráľovstve pandemikov

S „bergamským syndrómom“ v hlave poslúchajú všetky vlády viac epidemiológov než ekonómov.

Keďže umŕtvovanie spoločnosti je univerzálnou reakciou vlád na rozvoj pandémie, vedno so Sulíkom môžeme orodovať napr. za reštaurácie, sú to však akademické náreky. Azda im učinia zadosť analýzy ex post, avšak dnes je nemožné chcieť od Matovičovej väčšiny inú cestu, než je globálny megatrend akýchsi „semilockdownov“. Škrtenie pohostinských služieb hrá významnú rolu všade.

S „bergamským syndrómom“ v hlave poslúchajú všetky vlády viac epidemiológov než ekonómov. Či rozumne, sa ukáže, korektné je však tiež povedať, že do mainstreamu sa ryje aj teória, že ekonomicky vôbec najnákladnejšie by bolo nechať vírusu voľný výbeh. (Iste, toto – okrem čistých popieračov – nikto nepresadzuje.) Kým neuvidíme budúcnosť, ľuďom v rozhodovacích pozíciách sa nedá vyčítať, že ich mysle ovládajú „mrazáky plné mŕtvol v uliciach“ (Čech Hamáček).