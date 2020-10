Babiš preberá zodpovednosť len za úspech

Jesenný lockdown bude celkom iný. Aj tu v Šumperku.

13. okt 2020 o 11:15 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár

Babiš, ktorý sľuboval, že bude štát riadiť ako firmu, stráca v krízových situáciách auru schopného manažéra. V odpovediach novinárom na tlačových konferenciách je zrozumiteľný asi ako Andrej Danko vo svojich najlepších časoch a vyzerá pritom ako školák, ktorý sa skúšanie pred tabuľou snaží uhrať aspoň na štvorku.

„Já mám čisté svědomí, (...) já nevím, kde se stala chyba, nevidím nějaký zasadný problém. (...) Já nemám pocit, že bysme dělali něco špatně, nikdo pořádně ten vir, můžeme se bavit, tady je odborník, můžete se zeptat přimářů, jak ten vir se chová a samozřejmě umíraj lidi, umíraj lidi s Covidem ano a mě je to líto,“ dostal zo seba Babiš svojou lámanou českoslovenčinou v pondelok na tlačovke, ktorú český minister zdravotníctva pôvodne zrušil.

Ešte na jar sa pritom hrdo hlásil k tomu, že za boj s Covidom-19 preberá plnú politickú zodpovednosť, ale to sme boli „best in Covid“, čo už pár týždňov nie sme. Dostávame sa tak, aj napriek všetkým sľubom, že plošné opatrenia nebudeme zavádzať, v podstate do nového lockdownu.

Keď sa prísne opatrenia v boji s Covidom zaviedli v marci, život v Šumperku sa takmer zastavil, ľudia pár týždňov takmer nechodili von, a keď už, tak radšej do lesa než do mesta. Tentoraz to na uliciach prakticky nespozorujete.