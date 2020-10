Vláda sa chce vykrútiť zo zodpovednosti

Protiústavný sudca Fico má dôstojných nástupcov.

13. okt 2020 o 14:15 Peter Tkačenko

Na tomto mieste sa stalo pekným zvykom nazývať Roberta Fica protiústavným sudcom, lebo chcel ísť do Košíc chrániť ústavu, hoci nedokázal spoznať zjavne protiústavný zákon, ani keď ho sám napísal. Zdá sa, že má vo vláde zdatných nástupcov.

V chvate a zmätku, ktorý prepukol v koalícii zaskočenej jeseňou sa totiž zjavne chystá ďalšia batéria protikoronových návrhov, ktoré budú mať veľké problémy s ústavnosťou.

To platí pre regiment zákonov pripravovaných v skrátenom konaní, ale aj pre rozhodnutia hygieny či dokonca obmedzujúce nariadenia v rámci núdzového stavu.

Veľkorysý človek to azda pochopí – ani Rím nebol postavený za deň a koalícia za tú noc medzi aprílom a októbrom nestihla legislatívne vyriešiť prakticky žiaden problém, na ktorý narazila v prvej vlne.

Lenže ani mimoriadne krátke leto neospravedlňuje ministrov, aby lámali ústavu cez koleno tak nehorázne, ako to skúša ešte stále minister zdravotníctva Marek Krajčí.

“ Vláda si tým chce rozviazať ruky, aby mohla odškodňovať aj v nulovej miere. „

Ten si na vláde nechal schváliť novelu zákona o ochrane verejného zdravia, kde do paragrafu 58 pripísal piaty odsek v tomto znení: „Právo na náhradu škody a ušlého zisku z dôvodu vykonávania opatrení podľa tohto zákona, ktoré sa týkajú neurčitého počtu osôb, je vylúčené.“

V preklade to má znamenať, že podnikatelia či fyzické osoby, ktorým štát pri ochrane verejného zdravia siahne na majetkové či iné práva, prípadne ich rovno zruinuje, nemajú nárok na odškodnenie, ale musia sa spoliehať, že sa na to podujme štátny aparát sám od seba (ak to vôbec bude možné).

Vláda si tým chce rozviazať ruky, aby mohla odškodňovať aj v nulovej miere. V kombinácii s predstieraním, že reštaurácie, krčmy a podobne nie sú zatvorené, „iba“ nemôžu ponúkať služby, pre ktoré vznikli, to vyvoláva dojem vyložene zlého úmyslu vyhnúť sa zodpovednosti.

Lenže ešte máme ústavu, cez ktorú Krajčího úmysel nemôže prejsť. Už sme si ho tu neraz citovali, ale osviežme si štvrtý odsek dvadsiateho článku konštitučného zákona našej mladej, ale krásnej republiky, plnej šikovných ľudí:

„Vyvlastnenie alebo nútené obmedzenie vlastníckeho práva je možné iba v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu.“ To je také prosté, že by to mohol pochopiť aj člen OĽaNO.

Vláde nech sa namiesto vykrúcania pozrie na české kompenzácie (v podstate plošných päťsto korún denne pre SZČO, kompenzácie obciam atď.) Tento pokus je hanba a ešte to ani nemôže prejsť.

