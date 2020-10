Slovo developer nemusí byť nadávkou

Nové Lido je príležitosťou rehabilitovať povesť developerov.

15. okt 2020 o 11:24 Mikuláš Huba

Autor je vedecký pracovník SAV a zakladajúci člen Slovenského ochranárskeho snemu

Že je slovo "developer" vnímané u nás ako nadávka je tak trochu paradox. Pojem development - čiže vývoj, rozvoj - zvykne vyvolávať skôr pozitívne asociácie. Hovoríme však o našich novodobých developeroch, o ich predstave rozvoja.

Pôsobenie developerov na Slovensku sa síce dlhodobo stretáva s nevôľou i kritikou rôznych segmentov spoločnosti, ale podobne ako v mnohých iných oblastiach, aj tu sme svedkami našej priam príslovečnej nedôslednosti.

A tak vznikajú, schvaľujú a realizujú sa stále nové a nové developerské projekty, ktoré so sebou prinášajú viac škody ako úžitku.

Populárne názvy zaberajú

Nehovoriac o tom, že ten úžitok je krátkodobý a škoda zväčša trvalá. Ale aby sme nezostali v rovine nespravodlivých zovšeobecnení: tak, ako som presvedčený, že nie všetci politici a úradníci sú skorumpovaní, viem si predstaviť aj developera, ktorého činnosť nám nebude spôsobovať žalúdočnú nevoľnosť.

Ešte som síce takého na Slovensku nestretol, ale to neznamená, že nejestvuje. A ak jestvuje, mal by byť prvý, komu by malo záležať na tom, aby slovo developer nebolo nadávkou.