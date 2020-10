O čom naozaj je európsky spor o právny štát

Obmedzenie eurofondov nie je diktát Bruselu.

15. okt 2020 o 17:26 Matúš Krčmárik

Lőrinc Mészáros je dobrým kamarátom maďarského premiéra Viktora Orbána. Poznajú sa z detstva v dedine Felcsút, ktorá má síce 1800 obyvateľov, ale štadión s kapacitou pre 3800 ľudí (veď eurofondy), odvtedy sú zjavne nerozluční.

Mészáros je povolaním inštalatér, ale už tridsať rokov podniká. Stal sa z neho jeden z najbohatších Maďarov, podľa Forbesu má jeho majetok hodnotu o niečo viac ako miliardu dolárov. Vlastní okrem iného médiá, ktoré teda nepatria medzi tie, ktoré by boli kritické k vláde.

Znie ako succes story, no skutočný úspech vzniká vtedy, ak človek vytvorí niečo skutočné, s čím ľudia pred ním neprišli. Mészáros zbohatol na štátnych kontraktoch od vlády Viktora Orbána, svojho dobrého priateľa.

Cynického čitateľa spravodajstva v stredoeurópskom regióne to možno zásadne nevyruší, nehovoriac už o ľuďoch trochu ďalej na východ. No pozrime sa na to z pohľadu štandardného nemeckého občana (ŠNO).