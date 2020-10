Pellegrinimu stačí nebyť Matovič

Preferencie potom rastú aj samy.

16. okt 2020 o 9:12 Jaroslav Rumpli

Autor je učiteľ a spisovateľ

Keď sa človek cielene vyhýba všetkému, čo súvisí s Ficom a Pellegrinim, mnohému ostane ušetrený. Ale musel by ísť na Mars, aby k nemu z ich konštruktívneho opozičného tárania nepreniklo vôbec nič.

Že im hanba nedovolí minimálne tri roky ani pípnuť, sa čakať asi nedalo, ale že budú kritizovať bez prestania, že na zem nenechajú padnúť ani tie najnepodstatnejšie hlúposti, je v kontexte pandémie predsa len trochu prekvapivé.

Článok pokračuje pod video reklamou

Prvým menovaným sa zaoberať netreba. To, čo o sebe za tridsať rokov nestihol povedať sám, dopovedalo jeho rúško, ktoré si bol od samého začiatku ochotný nasadzovať len vtedy, keď sa akože inkognito vracal z nočných procedúr v kaštieli vo Vinosadoch.

Podstatný by nebol ani ten druhý, ale keď už jeho novej strane so starými tvárami tak utešene nabiehajú percentá, mlčať by bol hriech.