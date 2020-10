Ako prežiť druhú vlnu (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Čísla stúpali, čo sa dalo zatvoriť, to sa aj zatvorilo, a niektorí hovorili, že je to dobre, niektorí, že je to zle, a niektorí, že už je aj tak neskoro. Čiže sa ozval Sulík, že to takto nejde, a niektorí zase hovorili, že je to dobre, iní, že je to zle, a ešte iní, že je aj tak neskoro.

Lenže nato sa zas ozval Matovič a v zásade Sulíka označil za vraha a potom sa o predsedovi SaS zrazu hovorilo, že je ako Kotleba, čo teda, s dovolením, naozaj nie je, ale to už je vlastne jedno.

Premiér išiel do Bruselu a nezobral tam Klusa a ani sa netváril, že to nie je za trest, lenže potom sa tam strápnil a ľudia sa smiali z jeho angličtiny. A objavil sa prieskum, podľa ktorého išli jeho preferencie ku dnu rýchlejšie, ako sa vo všeobecnosti očakávalo, čo aspoň vysvetľovalo, prečo zo Sulíka zrazu robí skoro vraha a skoro fašistu.

Lenže aby sme nezabudli, ako vyzerajú ozajstní náckovia, tak tí si urobili žúr pred Úradom vlády a vyzerali pri tom ako vždy, čiže ako náckovia.

A hovorilo sa o elektronických voľbách, lebo dream big, no a nakoniec prišla informácia o plošnom testovaní.

A niektorí zase hneď vedeli, že to je dobre, iní, že to je zle a hlúposť, hlavne však nikto nevedel, ako to chcú vlastne urobiť. A premiér povedal, že ak sa to urobiť nepodarí, tak podá demisiu, čo zase niektorým dalo nádej. Aj keď vlastne nebolo jasné, akú.

Vďačná doba, o tomto všetkom by sa dalo písať.

Únava materiálu

O tomto všetkom by sa dalo písať nebyť toho, že čísla pozitívnych stúpali a stúpali a bolo jasné, že ešte niekoľko týždňov stúpať budú. O tomto všetkom by sa dalo písať, nebyť toho, že ešte stále sme boli len na začiatku, a nemocnice už aj tak začali hovoriť o kolapse.

Hovorí sa o ich reprofilizácii, ale vzápätí sa hovorí o tom, že chýbajú smernice, pokyny, možnosti aj kapacity, takže sa hovorí o povolávaní študentov zdravotníckych škôl a lekárov z ambulancií. A naozaj sme ešte stále len na začiatku, ale neuveriteľné množstvo ľudí má pocit, že to aj tak trvá akosi pridlho.

V Česku čísla prerazili strop, v Poľsku nemocnice odmietajú prijať pacientov, ktorí už sú v záchrankách, a množstvu ľudí to aj tak nedochádza. Taxikár mi v piatok povedal, že on na celého Matoviča serie a ide na svadbu, a tešil sa z toho, ako s ním vydrbe.

Also sprach Donald Trump

O tomto všetkom by sa dalo písať nebyť toho, že je to momentálne akosi jedno. Je akosi jedno, že za premiéra máme práve Igora Matoviča, aj to, že z noci na ráno, od mája do septembra, sme sa nestihli pripraviť. Je to akosi jedno, lebo všetko sa to už stalo a minulosť sa zmeniť nedá. It is what it is, povedal Donald Trump a aspoň raz mal pravdu.