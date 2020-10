Zúfalo potrebujeme úspešnú vládu. Zatiaľ to tak nevyzerá (píše Ivan Mikloš)

Reformy potrebujú politickú váhu.

19. okt 2020 o 8:30 Ivan Mikloš

Autor bol minister financií SR, pôsobí ako prezident ekonomického think-tanku MESA 10

Minulý týždeň sme sa konečne dočkali dlho očakávaného a rovnako dlho utajovaného vládneho reformného plánu, aby sme sa vzápätí od druhého najsilnejšieho koaličného partnera dozvedeli, že to žiadny vládny program nie je.

A na dôkaz toho predstavili svoj vlastný reformný program, pričom ďalšie dve koaličné strany taktiež pripravujú svoje reformné programy.

Ten, o ktorom sme si mysleli, že je vládny a predložil ho minister financií, by teda asi logicky mal byť programom OĽaNO. Premiér to nepotvrdil, len povedal, že všetko je v úplnom poriadku a Hegerov materiál je jedálnym lístkom, z ktorého si môžu koaliční partneri vybrať, na čo majú práve chuť.

Keby to nebolo smutné, tak by to bolo smiešne.

Čo vlastne chceme

Poďme teda najskôr k tomu jedálnemu lístku. Materiál je to v zásade kvalitný, čo neprekvapilo. Pripravovala ho stovka najlepších vládnych a s vládou spolupracujúcich analytikov.

Hneď v úvode materiálu je konštatovaný veľmi ambiciózny cieľ programu „Moderné a úspešné Slovensko“ – vymaniť krajinu z pasce stredného príjmu na úroveň 92 percent priemeru EÚ v HDP na hlavu do roku 2030. Hovorí sa tomu konvergencia, čiže zbližovanie a o to by naozaj pri reformách malo ísť.

Chceme sa mať ako v Rakúsku či Nemecku, alebo sa aspoň chceme približovať k životnej úrovni a kvalite života, akú majú vyspelé a bohaté krajiny.

Aby sme však vedeli porovnať, ako na tom sme, ukážme si, čo o našom doterajšom výkone hovoria oficiálne údaje Eurostatu. Budem hodnotiť obdobie od roku 2012 do roku 2019 vrátane, teda obdobie posledných dvoch vlád Smeru.

A vopred upozorňujem, že to bude smutné čítanie.

Zaostávanie zachytené v číslach

V rokoch 2012 až 2019 bolo Slovensko z 11 nových členských krajín (V4, baltské krajiny, Slovinsko, Rumunsko, Bulharsko a Chorvátsko) jedinou krajinou, ktorá sa k priemeru EÚ v HDP na obyvateľa v parite kúpnej sily nepribližovala, ale naopak, od priemeru sa vzdialila.

V roku 2012 sme dosahovali 77 percent priemeru EÚ, kým v roku 2019 len 73 percent, klesli sme teda o 4 percentá.