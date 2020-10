Dôležitý poznatok o Covide

Keby kapacity dospeli k poznaniu, že plošné testovanie je zlatý kľúčik, aj tento objav by dostal globálnu publicitu.

18. okt 2020 o 20:16 Peter Schutz

To, že pozitívny test na konci karantény už v drvivej väčšine prípadov nemusí znamenať, že by dotyčný bol infekčný pre okolie, je jeden z najdôležitejších poznatkov o Covide, ktoré na začiatku pandémie ešte dostupné neboli, ale dnes významne znižuje administratívu i dĺžku nevyhnutnej obrany.

Ľudia, ktorí sa vracajú z izolácie do normálneho života, by sa len preto, že sa od nich už nevyžadujú výstupné testy, nemali zaťažovať obavami, že môžu byť svojmu okoliu stále nebezpeční.



Uvedomuje si to asi málokto, ale skutočnosť, že o korone vieme, teda virologicko-infektologická veda, podstatne viac než v prvej vlne, významne zjednodušuje a robí únosnejšími prijaté opatrenia. To je aj napr. skrátenie nutnej izolácie zo 14 dní na desať (pričom expertné odporučenia existujú aj na sedem dní či ešte menej).



Na druhej strane. Keby WHO a epidemiologické kapacity sveta dospeli k poznaniu, že plošné testovanie národov je zlatý kľúčik, ktorý otvára dvere k „normálu“, podobne ako limity infekčnosti aj tento objav by dostal globálnu publicitu.