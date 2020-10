Premiéra to musí najmä baviť

Pozrime sa na Matovičove dobré nápady, ktoré sme už absolvovali.

18. okt 2020 o 22:40 Zuzana Kepplová

Článok pokračuje pod video reklamou

Takže teraz plošné testovanie. U Igora Matoviča má pozorovateľ neodbytný pocit, že sa angažuje zásadne takým spôsobom, aby ho to najmä bavilo. Čo sa nie vždy snúbi s najlepším záujmom krajiny.

Súvisiaci článok Plošné testovanie prebehne v novembri, povinnosť je otázna Čítajte

Pozrime sa na dobré nápady, ktoré sme už absolvovali.

Odbime najprv tie, ktorými pútal pozornosť ako opozičný politik. Teda nástup na čelo kandidátky do Európskeho parlamentu a potom náhly nápad – úspešný – vystrčiť na prvé miesto Petra Polláka.

Alebo sľub zhabať vilu exministrovi Počiatkovi či anketa namiesto volebného programu, čo mu opäť vyšlo, pretože cieľom bolo upútať pozornosť voličov a presvedčiť ich, že má najviac chuti a energie čistiť povestný Augiášov chliev.

Pred voľbami sa môže kadečo, no po prvýkrát sme v situácii, keď sa metóda dobrých marketingových nápadov stáva súčasťou riadenia štátu. A to hneď v čase pandémie.

V prvej vlne prišli dva výrazné nápady – zatváranie osád a "blackout". To druhé sa stratilo medzi rečou, tak už to s nápadmi chodí. To prvé sa však udialo, a ako neskôr zhodnotil aj poslanec Pollák mladší, nemuselo sa to udiať. Aspoň nie takto.