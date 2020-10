Prečo ľuďom tajíte, že ich zastupujete?

Prípad Chovanec bol od začiatku európskou témou.

20. okt 2020 o 15:59 Zuzana Kepplová

Vráťme sa k času nedávnemu, keď sa poslanci Smeru pobúrene pýtali, kde sú všetci tí, čo pochodovali ulicami a vynášali vyhlásenia k policajnej vražde Georgea Floyda. Kde sú, keď ide o slovenského občana Jozefa Chovanca.

Súvisiaci článok Europoslanci hovorili o policajnej brutalite, Slováci pripomínali Chovanca Čítajte

Trvalo to tradičnú časomieru európskych štruktúr, no v utorok poobede rečnil europarlament o policajnom násilí. Urobil to v júni následne po Floydovi a urobil to opäť v prípade Chovanca.

Článok pokračuje pod video reklamou

Samozrejme, vyhlásenia o tom, že prípady podobné Chovancovi treba urýchlene vyšetriť, že policajné zásahy majú byť primerané, že rasové či etnické profilovanie zadržaných treba odmietnuť, zbory lepšie školiť, nie sú nijako prevratné.

Ale predstavme si, že by konsenzus takto nevyzeral. Reči v Bruseli (Štrasburg má teraz pauzu) majú byť totiž odrazom toho, čo si ako európska spoločnosť o téme myslíme a čo chceme napraviť.