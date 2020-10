Matovič s nami nežartuje

On tie nezmysly myslí vážne.

21. okt 2020 o 15:10 Peter Tkačenko

Pozitívne naladený človek by povedal, že premiér si z nás nemiestnym spôsobom uťahuje. V sobotu oznámi svoj veľký plán o dva týždne pretestovať celú populáciu, akciu spojí so zotrvaním vo funkcii a minister obrany sa začne nafukovať, ako keby namiesto hromadného špárania v nose naozaj organizoval vylodenie v Normandii.

Vláda navyše avizuje nehorázny a ústavne neudržateľný plošný zákaz vychádzania pre neposlušníkov, samosprávy sú v panike, lenže – v stredu nám premiér povie, že sa teda ešte spýta odborníkov.

Tí zasadnú vo štvrtok, aby posúdili, či sa o týždeň (!) budú alebo nebudú konať najväčšie manévre v dejinách našej skromnej republiky.

A keďže pod túto absurditu sa, dúfajme, nikto príčetný nepodpíše, v praxi to Igor Matovič zrejme odpískal a namiesto toho budeme mať lockdown (čo už, ten by sme mali aj tak). To sme sa pobavili!