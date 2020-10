Včelička Cigániková a trúd Pellegrini

Z klubu obyčajných ubudlo najviac hlasov pre Záborskej novelu. Čo to znamená?

21. okt 2020 o 16:05 Zuzana Kepplová

Mohli by sme sa spolu s Hlasom uspokojiť, že práve teraz sa toho deje príliš mnoho nato, aby sme si všímali aktivitu poslankyne Záborskej. Lenže to by znamenalo, že kašleme na výsledok, prípadne sa nám nechce vyjaviť názor.

Takto v Smere dlhodobo vytesňovali otázku registrovaných partnerstiev. Hovorili, že aj by dotknutým radi uľahčili život, ale nech sa ozvú, až keď slovenskí dôchodcovia budú mať plné košíky.

Čo bol praktický spôsob, ako tému neotvoriť.

Rozdiel je tu však ten – ak si v Hlase nevšimli –, že téma je už otvorená a v utorok večer prebehlo tretie čítanie. Čiže svojím nezáujmom o údajné škriepky Záborskej s Bittó Cigánikovou, dopustili to, že protipotratová novela neprešla len o jeden hlas.

A ten sa mohol ľahko nájsť – trebárs kuffovec Taraba bol neprítomný, chýbalo tiež niekoľko kotlebovcov.

Ak Pellegrini skutočne chcel upozorniť na to, že sa treba venovať sociálnej situácii občanov tu a teraz, mohol sa pýtať, prečo teda nie je Anna Záborská prvou prosebníčkou u Hegera, aby pustil groš.