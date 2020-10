Mýli sa pápež?

Akú hodnotu má vyhlásenie cirkvi, ak sa dá jednoducho zmeniť?

23. okt 2020 o 15:25 Benjamin Cunningham

Aj keby na oblohe bol nejaký bradatý chlap, ktorý dohliada na fungovanie vesmíru, bolo by ťažké vymyslieť inštitúciu, ktorá by viac skresľovala to, čo hovorí, ako rímskokatolícka cirkev.

Svet však i naďalej berie cirkev vážne. Akoby sexuálne škandály a ich krytie nebolo dosť, novinky z tohto týždňa ponúkajú ďalší príklad.

V dokumentárnom filme uvedenom na Medzinárodnom filmovom festivale v Ríme pápež František podporil občianske zväzky pre homosexuálne páry.

"Nemôžete niekoho vyhodiť z rodiny ani mu tým zmariť život," hovorí v dokumente. "Musíme mať zákon o občianskom zväzku; takto budú právne krytí."

Výroky sa ihneď dostali do titulkov. Aj keď František nepodporuje manželstvá osôb rovnakého pohlavia, už aj tak je v rozpore s oficiálnou cirkevnou doktrínou podpísanou v roku 2003 vtedajším kardinálom Josephom Ratzingerom (ktorý sa stal Františkovým predchodcom - pápežom Benediktom XVI.).