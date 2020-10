Keď príde šialenec a všetko zmení (píše Samo Marec)

Autor je prekladateľ a publicista

Druhá vlna zúri, politici zúria, lebo zúri druhá vlna a oni veľmi nevedia, čo majú robiť. No a ľudia zúria na politikov, lebo zúri druhá vlna. A tiež nevedia, čo majú robiť.

Nie je správny čas na písanie o tom, ako presne tí politici zúria a čo všetko urobili, neurobili, mali urobiť, ale neurobili, povedali a nepovedali. Alebo možno aj správny čas je, len, ako som na tomto istom mieste napísal pred týždňom, zaslúžime si aj niečo lepšie. Rozmýšľať nad inými vecami, čítať iné veci.

Ak sa totiž budeme zaoberať tým, že je všetko hrozné, bude to hrozné stále rovnako, len my sa budeme mať čoraz horšie. Chápem: futbal nemusí zaujímať každého, ale toto nie je článok o futbale – je to článok o jednom človeku a o tom, čo dokázal.

Nepravdepodobné stretnutie

Predstavte si, totiž kedysi slávny anglický klub, ktorý sa však už dvadsať rokov motá v druhej (občas tretej) lige, čiže vlastne v kruhu. Predtým vyhrával s AC Miláno, teraz prehráva s nejakým Doncasterom. Za päť rokov vystriedal dvanásť trénerov a ani jeden z nich za nič nestál.

A predstavte si argentínskeho trénera, ktorého prezývajú El Loco jednoducho preto, že podľa všetkého tým šialencom naozaj je. A predstavte si, že ten klub si po vyčerpaní všetkých zlých možností povie, že už aj tak nemá čo stratiť. Opýta sa teda toho šialenca, či by ich netrénoval. Ten prikývne.



Skrátka: príde šialený Argentínčan do priemerného klubu v druhej anglickej lige; čo sa asi tak stane? Klub sa volá Leeds United, tréner Marcelo Bielsa.

Od reprezentácie do kláštora