Prevrat na STU

Na Slovenskej technickej univerzite sa pokúsia odvolať rektora.

25. okt 2020 o 15:09 Tomáš Prokopčák

Existuje taký mýtus. Ten mýtus hovorí, že akademické prostredie je prostredie osvietené, prostredie, ktoré hľadá pravdu, snaží sa pochopiť svet v jeho komplexnosti - a toto všetko robí na základe faktov. Skrátka, ak sa niekto faktov drží, tak sú to akademici.

Že to je mýtus, dobre ukazuje aktuálna situácia na Slovenskej technickej univerzite.

Tam sa totiž časť akademickej obce, ktorá keby sa správala ako mafia, nevyzeralo by to inak, pokúsi odvolať rektora vlastnej školy. A to nielen pri ignorovaní elementárnych faktov, ale za podpory dezinterpretácií, hlúpostí a klamstiev.

Vraj to bol rektor, ktorý pred časom nezvládol situáciu na Fakulte informatiky a informačných technológií – čo na tom, že jej nový dekan lustruje a šikanuje ľudí a klame –, že to bol rektor, ktorý vraj chce zničiť STU, pretože si dovolí mať víziu o spolupráci najlepších slovenských akademických pracovísk, a že to bol rektor, ktorý cenzuruje, pretože z monitoringu vyradil konšpiračné Hlavné správy.