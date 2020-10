Do análov hlavným vchodom

Ani päťtisíc odhalených v predpremiére nedáva odpoveď na záhadu, že načo je dobré plošné testovanie.

26. okt 2020 o 18:34 Peter Schutz

Istotu limitne blízku jednej, že plošný test národa z covidu je čistý úlet, by sa po Orave a Bardejove aj chcelo prekvalifikovať na silnú pochybnosť. Výkon armády zaslúži poklonu a minister Naď aj s medailou (azda ju aj dostane).

Štyri pilotné okresy a 79 dokopy sú však diametrálne iné stupne obtiažnosti, čo platí zvlášť o zdravotníckom personáli, ktorý je jedno z najužších hrdiel operácie. (Aj keby sa štrbiny vykrývali nariadením pracovnej povinnosti.) „Game changer“ neohlasuje ani víťazný pokrik premiéra, že „(...) 140 tisíc ľudí dokázalo, že majú viac rozumu a zodpovednosti (...)“.

Rekordný záujem, ktorý ozaj príjemne prekvapil, súvisel predovšetkým s obavou z karantenizácie, ktorá hrozila absentérom, až potom s rozumom a zodpovednosťou. Po týždni skúseností so zákazom vychádzania je otázne, či hrôza z domáceho väzenia zaúčinkuje rovnakou silou, zvlášť v aglomeráciách väčších než Tvrdošín.

“ Niet nič rozumnejšieho, len sa zúčastniť. So smiechom cez slzy, ale nech „

Ani 5 tisíc odhalených v predpremiére nedáva odpoveď na záhadu, že načo je dobré plošné testovanie. Jediný účel, stiahnuť z obehu (super)prenášačov covidu, by naplnilo aj desať dní takého umŕtvenia mobility, akého si teraz užívame (minimálne) sedem. A to bez nežiaducich kolaterálnych efektov, najmä skutočnosti, že nie najpresnejší antigén vyslobodí aj „pozitívnych“ jedincov, ktorí sa až do druhého kola testu, a niektorí možno aj po ňom, môžu (budú) správať ako „negatívni“ (o to neviazanejšie, že sa budú oháňať certifikátom).

Mix údajne mierneho, v skutočnosti drastického zákazu vychádzania, ktoré zásadne obmedzuje v pohybe milióny ľudí, s plošným testom je veľké slovenské špecifikum, ktoré vojde do análov protipandemických vojen hlavným vchodom. Utešovateľský refrén Krajniaka, že „niekde sa môžu stretávať iba dvaja ľudia, u nás až šesť“, je absurdný už v kontexte zákazu vychádzania.

Extra pôvab ale získava v zrkadle výnimiek ako „do najbližších potravín, lekárne...“, či stometrového výbehu so psom, ktoré musel formulovať čistý sadista. Totiž aj v úplne a plošne lockdownizovanom Írsku majú vychádzku povolenú do 5 kilometrov od bydliska, a ešte aj v Izraeli bola do jedného kilometra. (Inak sú zákazy vychádzania len miestne a nočné v ohniskách.)

No. Napriek absurdite i bolestnosti videného, ak už ten plošný test spustili, tak za predpokladu, že si človek vie ustrážiť, že sa tam nenakazí - čo nie je až také zložité – niet nič rozumnejšieho, len sa zúčastniť. So smiechom cez slzy, ale nech