Babiš už neriadi štát ako firmu, dúfa v zázrak

Ako sa stalo, že Česko je najhoršie v Európe v zvládaní nákazy koronavírusom? Že sa stalo odstrašujúcim príkladom a všetky krajiny sa snažia vyhnúť „českej ceste“?

Jednoduchá súhrnná odpoveď znie: pretože štát a politika vyzerá v Prahe tak, ako vyzerala na Slovensku za čias Roberta Fica a Roberta Kaliňáka. Pretože Jaroslav Faltýnek, pravá ruka premiéra Andreja Babiša, sa schádza s ministrom zdravotníctva v reštaurácii, ktorá by mala byť v čase nákazy zatvorená, a dohovárajú utajený obchod. Pretože časť politickej garnitúry sa nedala vyrušiť z arogantného vládnutia, ani keď v Česku zomiera sto ľudí na Covid-19 denne.

Schôdzka zasa Čechom dôrazne pripomenula, v akom biednom stave je politika, na čo na jar v dôsledku prvej vlny a v lete pre všeobecné uvoľnenie zabudli.

Slovenskými očami: ako by sa Česko znenazdajky ocitlo v ére Roberta Fica.

Medzi vybavovačmi

Bulvárny denník Blesk zverejnil fotografie, na ktorých minister zdravotníctva Roman Prymula a prvý podpredseda Babišovho hnutia ANO Jaroslav Faltýnek vychádzajú neskoro večer z jednej pražskej reštaurácie – a nemajú rúška.

To je flagrantné porušenie dvoch pravidiel, ktoré v Česku platia v boji s nákazou a ktoré sám minister s veľkou prísnosťou pred pár dňami vyhlásil. Obsah rokovaní v reštaurácii, kde sa pred koronavírusom schádzali pražskí vybavovači a lobisti, zostal tajný.

Keď to celé prasklo, premiér Andrej Babiš vyzval Prymulu na rezignáciu, ten ju odmietol, pretože sa cítil nevinný, Faltýnek odstúpil z postu prvého podpredsedu ANO (ktorý chcel jednako v januári na zjazde opustiť, šéfom poslaneckého klubu ostal) a prezident Miloš Zeman všetkým odkázal, že s odvolávaním starého a vymenovaním nového ministra sa nebude ponáhľať.

V uplynulom týždni, keď sa toto všetko stalo, zomrelo v Česku s Covidom 765 ľudí, podľa denníka New York Times sa tak krajina dostala podľa počtu úmrtí na 100-tisíc obyvateľov na druhé miesto na svete za malou Andorrou. Denný rekord nakazených dosiahol číslo 15 254.

Divadelný kritik by tlačovú konferenciu Andreja Babiša, na ktorej vyzval Prymulu na odstúpenie, prečítal tak, že premiéra rozhneval predovšetkým jeho najbližší spolupracovník Jaroslav Faltýnek, ktorý za jeho chrbtom dohadoval nejaký obchod – a Prymula sa s tým jednoducho zviezol.

Premiérovo rozhorčenie nad Faltýnkom bolo nehrané a úprimné. Už dlho Babiš na verejnosti nepôsobil tak presvedčivo, a to vystupoval na tlačových konferenciách, kde sa národu oznamovali drsné koronavírusové reštrikcie.

„U pána Faltýnka som opakovane povedal, že to nie je možné. On sa vôbec do toho nemá montovať, to nie je vôbec jeho biznis. Ja si na to dohliadam sám,“ povedal premiér neskôr...

Babišov Kaliňák

Lenže stále nie je jasné, o aké obchody v nočnej zatvorenej reštaurácii išlo. Azda dohadovali, kto bude nový šéf Všeobecnej zdravotnej poisťovne, ktorá má stomiliardový rozpočet v českých korunách (viac ako desať miliárd eur)? A Babiš má aj v zdravotníctve svoj biznis.

Alebo niečo ešte horšie?