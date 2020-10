Najsilnejšie protipandemické opatrenie je osobný lockdown

Zabudli povedať najdôležitejšiu informáciu.

28. okt 2020 o 16:57 Peter Schutz

Nie je to Great Barrington ani John Snow Memorandum, ale vyhlásenie slovenských vedcov upozorňuje natoľko presne na kritické faktory k zvažovaniu vlády, že by ho podpísal – k vlastnému údivu - aj autor textu. S malou výhradou, ktorá sa netýka deklarovaného, ale toho, čo sa nedeklarovalo, ale by sa malo.

Aj keď osobne by sa viac páčila veta, že plošné testovanie nie je vôbec alternatíva, pre osvetu postačuje aj apel, aby to politici „neinterpretovali ako jedinú alternatívu k ešte výraznejším obmedzeniam mobility“.

Veru tak. Dôvera, ktorá je kritická – aj to hovoria - ozaj vyfučí, ak obete, ktoré verejnosť prináša, nenaplnia nabudené očakávania.

Volanie po posilnení testovacej kapacity a stopovania kontaktov tak, aby sa epidémia dostala pod lepšiu kontrolu, ktorá spomalí šírenie vírusu (sploští krivku), je najdôležitejšia výzva vláde. A zároveň šifrovaná výčitka, kde v lete zaspala.

Aj keď otázku, či prepnúť na vyššiu efektivitu je vôbec v možnostiach tohto štátu, si neverejne zrejme kladú všetci signatári. Verejne zatiaľ iba ten jeden, ktorý v súvislosti s lôžkami a personálom nemocníc si nedávno pomohol metaforou Potemkinovej dediny.