Priblížili sme sa k európskej minimálnej mzde. Čo to znamená?

Za každú prácu mzdu umožňujúcu dôstojný život.

29. okt 2020 o 9:51 Róbert Hajšel

Robert Hajšel prijal ako šéf kancelárie Európskeho parlamentu na Slovensku ponuku Smeru, aby zaň kandidoval do europarlamentu. Nie je členom strany. (Zdroj: FOTO SME - Jozef Jakubčo)

Autor je europoslanec za Smer-SD/S&D

Konečne sme sa dočkali. Návrh Európskej komisie ustanoviť primeranú minimálnu mzdu prišiel v pravom čase - uprostred novej sociálno-hospodárskej krízy spôsobenej koronavírusom.

Táto kríza totiž najviac zasahuje sektory zamestnávajúce najmä pracovníkov s nízkymi mzdami. Práve preto by to pre nízkopríjmových pracovníkov mala byť určite dobrá správa. Nemôžu to byť zasa oni, kto dôsledky krízy zaplatí cez ďalšie znižovanie beztak nízkych miezd.

Férová súťaž medzi firmami

Zabezpečenie dôstojného života všetkých pracovníkov nezávisle od toho, kde pracujú, a boj proti neakceptovateľnej, ale stále sa rozširujúcej "pracujúcej chudobe", je dôležitý nielen v krízovom období, ale neustále.

Hoci proti ustanoveniu minimálnej mzdy budú vždy kričať pravicové a neoliberálne sily, je to nástroj, ktorého správne uplatňovanie môže mať nielen pozitívny vplyv na sociálne postavenie pracujúcich, ale môže prinášať aj ekonomické plusy.