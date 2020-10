Z tohto už Fico neutečie

Fico je svojim ľuďom verný za každých okolností.

29. okt 2020 o 15:11 Peter Tkačenko

Pre nás, čo sme Roberta Fica po voľbách politicky pochovali, je to ťažko pochopiteľné, ale tento pán naďalej prejavuje všetky známky aktivity, ako keby naozaj veril, že ho to opäť môže priviesť k moci. Svojím spôsobom je to dokonca obdivuhodné.

Cez aktuálny zákaz vychádzania si dal menšiu pauzu, ale inak takmer obdeň robí tlačovky, vyvíja parlamentnú činnosť, nakrúca videá a vôbec nasadzuje mimikry normálnej opozície. Talent mu nikto neuprie a v poslednom čase ho obchádzajú virózy, takže by sa niekto vlastne mohol pýtať, kde je spravodlivosť, keď má osem percent a zradca Pellegrini dvadsať.

Nuž, práve spravodlivosť je asi najlepšia odpoveď. Ak chceme vedieť, či sa môže akokoľvek rehabilitovať, stačí, aby sa začítal do zvodiek z niektorej série zatýkaní podnikateľov, "podnikateľov", sudcov, prokurátorov a tak ďalej.