Trump patrí do múzea

Trump bol nesmiernou inšpiráciou pre všetkých populistov, ale aj autokratov.

29. okt 2020 o 19:45 Beata Balogová

Neoživil dávnu slávu Ameriky, ako sľuboval. Nevládol podľa hesla "America first", lebo prvým bol vždy najmä on.

Bezduché aforizmy povýšil na úroveň štátnej doktríny a aj keď ľudia opakujú vety, ktoré povedal v minulosti, on ich význam mení vždy podľa danej situácie.

Donald Trump chce ostať prezidentom Spojených štátov amerických.

Svojho len o dva roky staršieho súpera označil za ospalého Joea, ktorého demencia sa časom zhoršuje. Nikoho to neprekvapuje a nikto nepochybuje, že vo svojich útokoch vždy klesne o niečo nižšie.

V domácej politike hľadal zahraničných nepriateľov, ktorých chcel porážať na svojom twitteri. A v zahraničí bol nesmiernou inšpiráciou pre všetkých populistov, ale aj autokratov.

Vytvoril internacionálu šovinistov – každá krajina má byť "first" sama pre seba bez ohľadu, čo sa deje vo svete. A na to, aby ste čokoľvek presadili doma, potrebujete vonkajšieho nepriateľa – hlása Trumpova poučka.

Donald Trump stelesnil prezidentské nočné mory. Napriek padajúcej ekonomike, pandémii, o ktorej tvrdil, že jedného dňa len tak zmizne, napriek rozdelenej krajine, súboj medzi Joeom Bidenom a Trumpom môže byť tesný.

Sám Biden sa o svojom prípadnom víťazstve vyjadruje radšej opatrne. Ak sa Amerika zobudí na tesný výsledok, tak týždne môže trvať následný chaos nad tým, kto vlastne vyhral a ako.

Mnoho demokratických lídrov zjavne dúfa, že Amerika pošle Trumpa tam, kam patrí: do múzea voskových figurín, kde mu priradia nápis "the worst president of America". Samozrejme, sú aj takí, ktorí mu držia palce, tam niekde v Rusku a Severnej Kórei. Orbán mu napríklad drží palce v Budapešti.

Aj v prípade, že by prehral voľby, Trump za sebou zanecháva rozdelenú krajinu, prezidentský úrad zredukovaný na šou jedného muža, ktorý v prvom rade baví sám seba, dezinformácie, rasové nepokoje a ešte stihol vymenovať aj poslednú sudkyňu na najvyšší súd.