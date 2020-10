Dlhá vojna Francúzska s džihádom

Nezačalo sa to v Nice. Dvestoročná skúsenosť s islamským radikalizmom trvá.

30. okt 2020 o 12:47 Silvester Trnovec

Autor pôsobí v Ústave orientalistiky SAV

V týchto dňoch Európskou úniou otriasli dva desivé teroristické útoky vo Francúzku spojené s islamským radikalizmom. Za posledných päť rokov tu pri takýchto útokoch zahynuli stovky nevinných ľudí. Francúzske politické elity už niekoľko rokov dokonca otvorene deklarujú, že sú vo vojne s novým nepriateľom – islamským džihádom.

V skutočnosti tento konflikt vôbec nie je nový. Naopak, trvá už takmer 200 rokov. Akurát to, čo dnes chápeme pod pojmom islamský radikalizmus malo trochu iné podoby a pomenovania.

Najdlhšie sa táto vojna odohrávala na francúzskych územiach mimo Európy a tu zanechala aj najviac obetí. Súčasný islamský terorizmus vo Francúzku má určite svoje špecifické príčiny najmä v dnešnom geopolitickom dianí.

No jeho ideologické korene siahajú do čias, keď boli francúzski intelektuáli a politici vo väčšine presvedčení, že francúzska kultúra stojí na vrchole ľudskej civilizácie. A že formou kolonializmu ju aj za cenu násilia, môžu šíriť do sveta, predovšetkým do Afriky.

Na začiatku bolo Alžírsko

Vážne problémy Francúzska s džihádom sa začali už v júni 1830, keď sa francúzska armáda vylodila v Severnej Afrike a dobyla starobylé mesto Alžír. Začala sa tak dlhá a komplikovaná koloniálna vláda Francúzska v tejto časti Afriky, ktorá, ako poznamenal francúzsky historik Marc Ferro, skončila rovnako tragicky, ako sa začala.

Po dobytí mesta Alžír francúzska invázia pokračovala dobýjaním rozsiahlych oblastí medzi Marokom a Tuniskom. Začalo tak vznikať moderné Alžírsko, ktoré sa malo stať „novou francúzskou Amerikou.“

Domáce obyvateľstvo, ktoré tvorili najmä moslimskí Arabi a Berberi, vyháňali z úrodnej pôdy. Tá sa následne pripravovala na príchod francúzskych kolonistov, ktorí tu mali vybudovať plantáže na pestovanie bavlny. Postup francúzskej armády často sprevádzalo brutálne zaobchádzanie s civilným obyvateľstvom či vyvražďovanie celých dedín.

Mesto Alžír sa stalo hlavným sídlom francúzskej koloniálnej správy a začalo sa prebudovávať na európsky spôsob. Dokonca prestavali jednu zo starobylých mešít v meste na katolícku Katedrálu svätého Filipa a polmesiac na jej streche nahradili krížom.

Francúzska prítomnosť sa tu preto pochopiteľne stretla s veľkým odporom domáceho obyvateľstva. Dôležitou ideologickou základňou boja proti francúzskemu kolonializmu sa ukázal práve islam.

Rôzne vplyvné moslimské bratstvá neprestávali vyzývať na svätú vojnu proti neveriacim votrelcom. Francúzsko tak v Alžírsku čelilo viacerým veľkým povstaniam, ktoré sa viedli pod vlajkou islamu.

Francúzska armáda ich potláčala s mimoriadnou krutosťou, pričom v niektorých prípadoch došlo aj ku genocídam menších etnických skupín. Hoci presné údaje nie sú k dispozícií, historici dnes odhadujú, že pri francúzskej kolonizácii Alžírska v rokoch 1830-1880 zahynulo viac ako 600-tisíc ľudí, čo bola približne tretina jeho vtedajšieho obyvateľstva.

Francúzsko ako moslimská veľmoc

Súčasťou koloniálnej ríše Francúzskej republiky v Severnej Afrike sa nakoniec stalo aj Tunisko a Maroko. Rovnako tak Francúzsko ovládlo veľkú časť Západnej a rovníkovej Afriky.

Väčšinu afrického obyvateľstva, ktoré sa na začiatku 20. storočia ocitlo pod koloniálnou vládou Francúzskej republiky, tvorili moslimovia. A keďže orientalizmus bol v tej dobe v móde, až do vypuknutia druhej svetovej vojny francúzski politici s obľubou prezentovali Francúzsko na medzinárodnej pôde ako „moslimskú veľmoc“.