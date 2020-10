Testovanie nie je hlasovanie, dajte sa otestovať

Je dôležité, aby štát dokázal otestovať všetkých, ktorí chcú byť zodpovední.

30. okt 2020 o 17:24 Beata Balogová

Testovanie je jedným z najúčinnejších prostriedkov na boj s pandémiou. A kombinované s uvážlivou izoláciou aj našou kolektívnou ochranou. Je to premisa, na ktorej sa od prvých týždňov šírenia vírusu zhodovali odborníci bez ohľadu na to, ktorý politik sa ich pýtal.

Tento víkend chce štát otestovať celú krajinu. Nemá zbierku zahraničných skúseností, o ktoré by sa mohol oprieť, tak ako robieva pri zavádzaní rôznych opatrení. Spolieha sa hlavne na zodpovednosť ľudí, ochotu zdravotníkov a organizovanosť armády.

Nateraz do svojho plánu investoval ťažko predstaviteľnú prácu vojakov, nemálo peňazí na nákup testov a zmes všetkých možných emócií národa.

Je dôležité, aby sa ľudia dali testovať, hoci sa im môže zdať, že čakanie v rade ich oberie o viac komfortu, ako by do tejto akcie radi investovali. Ale toto nie je čas na bojkotovanie tejto snahy.

Lebo tým by sme zmarili snahu, energiu a často aj zdravie tých lekárov, sestier, vojakov, starostov a personálu, ktorú do testovanie a prípravy už dodnes naliali. A je možné, že aj dôležitú šancu.

Testovanie nesmie byť hlasovanie o popularite alebo o dôvere ku konkrétnym politikom a bolo by prinajmenšom vhodné, ak by ho do podobnej rétoriky nikto nebalil.

Dnes prevažná väčšina príčetných ľudí chráni svojich blízkych a chce urobiť, čo môže, aby sme sa o niekoľko týždňov nemuseli pozerať na správy, v ktorých nemocnice posúvajú chorých do stanov a vyberajú na prežitie tých nádejnejších.

Je však dôležité, aby štát naozaj dokázal otestovať všetkých, ktorí sa rozhodnú byť zodpovední a postavia sa do radov na testovanie. Lebo v opačnom prípade ich postaví do situácie, keď nebudú mať na výber, iba byť nezodpovednými.

Testovanie je šanca. Nenechajme túto šancu, aby sa rozplynula.