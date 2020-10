Celoplošné testovanie nemôže byť cieľ

Vôbec nejde o nejaké svetové unikáty. Ja stále verím, že ide o snahu.

31. okt 2020 o 13:15 László Sólymos

Autor bol ministrom životného prostredia za Most/Híd, je predsedom tejto strany

​Predstavte si, že ste dnes premiérom Slovenska. Určite mnohých z vás striasa už len pri tejto predstave. Preto nezávidím Igorovi Matovičovi. Nemožno mu totiž uprieť snahu robiť maximum pri zvládaní koronavírusu.

A nie je to určite jednoduché. Nevedia ho totiž zvládnuť ani iné, ekonomicky a demokraticky viac ukotvené krajiny. Plán, že to zvládne Slovensko, teda bol od začiatku veľmi smelý, a pre znalých pomerov aj nerealistický.

Nie všetci kritici sú kuvici

Som presvedčený, že Igor Matovič to myslel a myslí dobre. To, kde urobil a stále robí chyby, je fakt, že to uchopil z nesprávneho konca. Vyplýva to jednak z jeho doterajšieho štýlu práce a jednak z jeho osobnosti.

Doteraz mu poloha „ja sám“ zvyčajne vynášala body. Pretože bol opozičný politik, nešlo o nič. Len o tie body.

Teraz je situácia ale diametrálne odlišná. A ukazuje sa, že tých osem mesiacov nestačilo na to, aby sa pán premiér poučil z chýb iných. Je naučený na to, že všetci s ním súhlasia a je naučený na to, že kto s ním nesúhlasí, je nepriateľ. A to je jednoducho ilúzia o čierno-bielom svete.

Som presvedčený o tom, že keby sa trpezlivo sústredil na vypočutie každého, kto mu v tomto boji chcel pomôcť, a uveril tomu, že áno sú tu aj takí ľudia, tak sme dnes mohli byť niekde inde.