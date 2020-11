Komu vadia rakúski vojaci s testovacími tyčinkami

Niektorí politici nevynechajú príležitosť podkurovať pod konšpiračným kotlom.

1. nov 2020 o 11:29 Ivan Korčok

Autor je minister zahraničných vecí a európskych záležitostí

Pri testovaní nám pomáhajú aj rakúski vojenskí zdravotníci. Je ich 33 a spolu s ministrom obrany Jarom Naďom sme sa im boli poďakovať. Hovoril som s ich veliacim dôstojníkom a bolo mi veľmi príjemné počuť, že nám držia palce a sú radi, že nám môžu pomôcť pri tejto logisticky náročnej operácii.

O to bizarnejšie vyznievajú tvrdenia o tom, že ich pobyt na Slovensku je v rozpore s Ústavou, ktorá mala byť hrubo porušená tým, že rakúski vojaci sem boli vpustení bez súhlasu nášho parlamentu.

K tomu vecne toto:

Ide o humanitárnu pomoc a asi je jasné, že keď budú rakúski vojaci robiť stery na Covid-19, neprišli sem prišli vykonávať bojové operácie.

Citát z uznesenia Vlády SR, ktorým bolo schválené pôsobenie rakúskych vojakov na testovaní: „Návrh sa predkladá podľa článku 119 písmeno o) Ústavy SR...“

V príslušnom článku Ústavy je napísané, že vláda rozhoduje „o súhlase s prítomnosťou zahraničných ozbrojených síl na území SR na účel humanitárnej pomoci...“

Toľko fakty.

Nenesú zodpovednosť za bludy

Nielen sociálne médiá, ktoré bohužiaľ znesú všetko, ale aj tradičné médiá samozrejme odohrali politické stanoviská, ktorým sa opäť vedome zavádza občan s jediným cieľom: vytvárať pocit strachu z cudzieho na našom území, zasahovaní zvonka a porušovaní našej suverenity.

Všimnite si prosím dobre: tí, a bohužiaľ sú to aj opoziční politici, ktorí donedávna hovorili, že sú tzv. štandardní, vedia veľmi dobre, o čo s Rakúšanmi u nás ide, a rovnako dobre vedia, že nemôže byť ani reči o porušení Ústavy.

Veď sa pasujú za expertov na ústavné právo... Preto veľmi cieľavedome vypustia takýto blud do éteru a už sa k nemu nevrátia, lebo vedia, že by ich vysmial aj študent práva.

Tak len priložia pod kotol, v ktorom varia konšpirácie, aby nezhasol oheň. Lebo vystresovaná ľudská psychika potrebuje v tejto situácii počuť ešte aj o invázii cudzích vojsk na Slovensko.

Iste, nad tým všetkým by sa dalo mávnuť rukou, že to netreba komentovať, že toto plodia politici, ktorých už nikto nepočúva atď. Nie, vôbec si to nemyslím, pretože empirické dáta hovoria jasne: slovenskí občania sú veľmi málo imúnni voči konšpiráciám.

Práve toto vedia veľmi dobre aj politici a v tom je ich nechutný cynizmus, ktorý nemá hranice, lebo už im vadia aj vojaci s testovacími tyčinkami vyslaní na naše územie z neutrálneho Rakúska. Lebo ide o jeden jediný a nadradený cieľ: spochybniť, kam patríme, kto sú naši partneri a hlavne vsugerovať občanom, že v tomto svete prežijeme, keď sa uzavrieme a nedopustíme narúšanie našej zvrchovanosti cudzími silami, osobitne tými zo Západu.

Komu vysvetľovať, kam patríme

A na záver ešte jedna epizóda, ktorá je vlastne dôvodom prečo som považoval za svoju povinnosť dopovedať to, ako to je s rakúskymi vojakmi u nás.

“ Tento „pedagóg“ mi pomohol pochopiť, že cieľovou skupinou vysvetľovania medzinárodných a politických súvislostí by zďaleka nemali byť len študenti. „

Ako reakciu na moje poďakovanie rakúskej vláde za pomoc, som dostal v emaili od jedného vysokoškolského pedagóga z renomovanej slovenskej univerzity toto:

„Zúfalé činy zúfalých ľudí. Pôsobenie zahraničných vojakov na území SR musí schváliť NRSR. Tu sa pošliapavajú zákony ako na bežiacom páse. To sú tí slušní, čo nám tu dennodenne ukazujú, ako vyzerá demokracia v podaní liberálno-fašistickej čvargy“.

Nuž teda, nemyslím si vôbec, že nad týmto môžeme mávnuť rukou, lebo ak si tretina učiteľov myslí, že očkovanie na Covid je príprava na čipovanie, tak to, zdá sa nie je všetko. Mňa to len utvrdzuje v tom, že s dezinformáciami je to oveľa zložitejšie, ako to vyzerá.

Vlastne, tento „pedagóg“ mi pomohol pochopiť, že cieľovou skupinou vysvetľovania medzinárodných a politických súvislostí by zďaleka nemali byť len študenti, ale asi pedagógovia samotní.

Pretože pri čítaní emailu od jedného učiteľa sa mi vynára obraz z debát so študentami po Slovensku. Zatiaľ čo študenti reagujú, súhlasia, oponujú, pedagógovia nás počúvajú vrátane mojich argumentov, prečo je dobre byť súčasťou Západu, a že sa nemôžme mať ako v Rakúsku bez toho, aby sme tak nejako ako oni spravovali svoju spoločnosť.

A ja vlastne neviem, kedy si pri tom myslia svoje a z „úcty“ pred ministrom či skôr ostychu svoj ozajstný názor nepovedia. Nemám pochýb, že pred študentami sú so svojimi názormi odvážnejší.

Nie, pandémia dezinformácií a vedomých lží (ako je tá o neústavnej prítomnosti rakúskych vojakov) nie je záležitosťou len sociálnych sietí a len nejakých importovaných záujmov hybridných informačných vojen. Je dielom každého, kto ich vymýšľa alebo ich len opakuje, v politike, v médiách, na akademickej pôde, kdekoľvek.