Od pása a naslepo. Ale aspoň strieľame (píše Ivan Mikloš)

O nemiestnom triumfalizme Igora Matoviča. A dobrom príklade Taiwanu.

2. nov 2020 o 9:23 Ivan Mikloš

Autor bol ministrom financií SR, pôsobí ako prezident ekonomického think-tanku MESA 10

Pôvodne som nechcel písať o pandémii a našom celoplošnom testovaní, ale dá sa dnes písať o niečom inom?

Nechcel som o tom písať, pretože sa nepovažujem za odborníka na túto tému a okrem toho som mal pocit, že už bolo povedané a napísané všetko. Navyše som sa nechcel stavať do pozície generála po bitke a riskovať, že prídem ešte aj k iným titulom, napríklad kukuričný partizán či múdrosráč.

Napriek tomu všetkému to risknem. Celoplošné testovanie považujem napriek jeho úspešnému zvládnutiu stále za spornú iniciatívu.

Na druhej strane treba premiérovi uznať, že pri jej iniciovaní a realizácii prejavil veľmi silné líderstvo a že ak výsledky tejto „najväčšej logistickej operácie v histórii Slovenska“ využijeme rozumne, tak to môže prispieť k zvládnutiu dnešnej ťažkej epidemiologickej situácie.

Môže, ale nemusí, pretože ešte zďaleka nie je „po bitke“.

Výhrady pani prezidentky k celoplošnému testovaniu boli síce vecne správne a pochopiteľné, ale načasovanie jej vystúpenia bolo veľmi nešťastné. Ak by s ním (v prípade, že by sa nepodarilo pretestovať veľký počet záujemcov) prišla v nedeľu popoludní alebo večer, tak by sa to dalo chápať a nikto by jej nič nemohol vyčítať. Necelých 24 hodín pred spustením testovania to však nebolo v poriadku, o to viac, že jej muselo byť jasné, že premiér už túto akciu nezastaví.

Úspech sa volá Taiwan

Problém však nesedí v Grasalkovičovom paláci. Po logisticky zvládnutom celoplošnom testovaní sa obávam, že triumfalizmus premiéra Matoviča môže dosiahnuť kontraproduktívne rozmery.