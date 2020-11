Test národa

Dozvedeli sme sa málo o pandémii, ale veľa o nás.

2. nov 2020 o 15:20 Peter Tkačenko

Po veľkom vylodení sa žiada zhodnotiť jeho úspešnosť. Žiaľ, v hlavnej oblasti, teda v žánri kynoženia hnusoby, sa to dnes nedá, lebo nevieme odpovedať na najdôležitejšie otázky.

Prekročme, že zvrchovaným účelom malo byť odvrátenie drastických opatrení v oblasti spoločenských stykov, vzdelávania, kultúry, športu a s tým súvisiacich hospodárskych sektorov, lebo to by sme museli skonštatovať, že nás niekto oklamal.

Lenže nevieme ani to, do akej miery prispeje k zastaveniu šírenia Covidu-19 (do nejakej určite áno) a či to teda ospravedlňuje vynaložené náklady, materiál, úsilie, čas a obmedzovanie ľudských práv.

Nevieme, ako sa zredukovali bezpečnostné opatrenia, lebo sa nám organizátori neunúvali to povedať. Nevieme, kde sa v sobotu vzalo osemtisíc chýbajúcich zdravotníkov, ako sa overila ich kvalifikácia a ako to ovplyvnilo kvalitu testovania.

Ale niečo dôležité vieme, hoci to nesúvisí s pandémiou: ľud sa teší, lebo testovanie bolo „úspešné“ – to znamená, že sa uskutočnilo a oni boli pri tom.