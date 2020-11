Čo o Milanovi Krajniakovi hovorí vystúpenie v uniforme

Hľadať spojencov je povinnosťou politika.

3. nov 2020 o 12:02 Ján Košč

Autor je odborársky funkcionár a zakladateľ OZ Pracujúca chudoba

Plošné testovanie prinieslo na jednej strane miernu úľavu z dôvodu relatívne nízkeho počtu nakazených. Okrem toho však prinieslo viac otázok ako odpovedí a zároveň nám poodkrylo charakter našich vládnych predstaviteľov a ich predstavy o plebse, ktorému vládnu.

Neschopní hľadať spojencov

Premiér Matovič spolu s ministrom Naďom týždeň presviedčali verejnosť, kade chodili, že plošné testovanie je rýdzo dobrovoľná záležitosť. Tých, čo protestovali proti označovaniu testovania za dobrovoľné, častovali prívlastkami ako vlastizradca. V nedeľu však ako šibnutím čarovného prútika zmenili názor a už sa občanom ospravedlňovali.

Nebolo lepšie pred samotným testovaním postaviť sa pred verejnosť a priznať, že bez postihov nedokážu testovanie zabezpečiť? A na rovinu požiadať verejnosť o porozumenie?

Fanúšikov kotlebovcov by určite nepresvedčili, ale kritická väčšina by určite reagovala pozitívne. Ale to by predstavitelia súčasnej vlády museli byť schopní niečoho ako sebareflexia a schopnosť hľadať kompromisy.

Neschopnosť dopredu diskutovať s prezidentkou i opozíciou a následné kopanie do nich, že nestoja za nimi, je signifikantná.

V maskáčoch radšej na huby

Okrem dvoch vyššie menovaných bol v médiách počas pilotného i plošného testovania nadmieru viditeľný minister sociálnych veci Krajniak, hoci by sme si logicky mali myslieť, že by to mal byť minister zdravotníctva.