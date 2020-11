Odlišnejší než zdanie

(Aj) nadstranícke konsenzy z Kongresu v čínskej otázke hovoria dosť jasne, že Biden mäkký nebude.

3. nov 2020 o 17:34 Peter Schutz

V debatách o najdôležitejších voľbách sveta je veľmi rozšírená téza, že či Trump, alebo Biden, až taký veľký rozdiel pre Európu ani celý svet to nebude. Až na rétoriku a symboliku, keď demokrat bude „multilaterálnejší“, čo sa prejaví napr. návratmi do klimatickej zmluvy, WHO a kdekade, odkiaľ Trump povystupoval.

Čosi pravdy na tom je. Aj Biden bude pokračovať v „rebalance“ na pacifickú oblasť, s čím však dávno pred Trumpom začal už Obama. A vysmeje sa tak statusom republikánskych stratégov, že Trump ako prvý (haha) rozoznal v Číne rozpínajúcu sa totalitu, ktorá exportuje svoje štandardy do sveta, takže jediná správna politika je zadržiavať a zatláčať Čínu, a v oblasti technológií a obchodu dokonca konfrontovať.

Článok pokračuje pod video reklamou

(Aj) nadstranícke konsenzy z Kongresu v čínskej otázke hovoria dosť jasne, že Biden mäkký nebude.