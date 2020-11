Istá je sčítavacia dráma

Demokrati môžu otočiť Senát vo svoj prospech.

4. nov 2020 o 17:58 Peter Schutz

Neutrálom, ktorí si ako najhorší scenár, horší než jasná výhra jedného alebo druhého, maľovali sčítavaciu drámu s koncovkou na súdoch, sa vypĺňajú nočné mory.

Hodiny po uzavretí urien je jedinou istotou tesný výsledok, ktorý – zhodujú sa expertné veštby - len naženie do ulíc radikálov z oboch táborov.

Takže zadebnenie okien a dverí obchodov – napríklad hneď Washington - je prirodzený sebazáchovný pud majiteľov, avšak najmä tristný obraz, až do čoho dohnali krajinu sfanatizované okraje spolarizovanej demokracie.

Aj keď k stredoeurópskemu poludniu sa skóre voliteľov nakláňa k Bidenovi (238:213), jeho privysoké straty v kľúčovej rodnej Pensylvánii (ktorá nemá ako Slovensko licenciu na zázraky), s nutnosťou vyhrať Nevadu, Michigan aj Wisconsin, dávajú o fúz lepšie vyhliadky Trumpovi.

Isté tiež je, že ešte aj keby sa na posledných metroch Biden prešmykol do Bieleho domu – šanca určite neumrela, v hre sú stále milióny hlasov - tá „modrá vlna“, ktorú ohlasovala kampaň demokratov, krajinu ani neofúkla.

To sa dá postulovať z výsledkov v „modrých“ i „červených“ štátoch a platí aj navzdory skutočnosti, že demokratom sa rysuje vcelku reálna šanca otočiť pomery v doteraz republikánmi ovládanom (53:47) Senáte, čo pre oslabenie Trumpa v prípade jeho druhého mandátu môže byť kľúčové.

(Obama by vedel dlho rozprávať, ako ho republikánska väčšina držala za chvost.)

Ďalší, kto nezávisle od definitívnych čísiel pôjde „na paškál“, je prieskumnícka obec. Prísahy, že odstránili chyby, vedúce k nadceneniu Hillary a podceneniu Trumpa pred štyrmi rokmi, zase vybuchli, ešte aj keby Biden napokon zvíťazil nielen nominálne – čo dokázala aj Hillary – ale aj fakticky na voliteľov.

(Občas až) dvojciferné náskoky Bidena, ktoré analytici a komentátori nemohli ignorovať, jasne hovoria, že kdesi sa chybička opäť „vlúdila“. To nie je kritika z laickej pozície, avšak pre konšpirátorské duše nový „argument“, že prieskumy sú súčasťou kampane, aby ohlupovali voliča (napríklad Klaus starší).

Viac než predčasným vyhlásením sa za víťaza a označením korešpondenčného hlasovania (opäť) za zmanipulované, za čo si vyslúžil kritiku aj časti republikánov, Trump opäť s veľkou silou upozornil na fundamentálny argument proti sebe.

Teda, že sa nedá voliť už len preto, lebo má osobný – a zdá sa, že neprekonateľný - problém s písanými i nepísanými (to je to „samovyhlásenie“) pravidlami systému, ktorému by sa mal ako jeho hlavný predstaviteľ podriadiť a ctiť ho i vtedy, ak nepracuje v jeho prospech.