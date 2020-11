Vyhraj a môžeš všetko

Tieto voľby prehrali demokrati aj republikáni.

4. nov 2020 o 18:03 Matia Lenická

Autorka je dídžejka a hudobná producentka

Vyhraj voľby, môžeš všetko. Kto by to bol povedal, že tento slovenský fenomén sa premietne do svetovej politiky?

Po štyroch rokoch vládnutia si Donald Trump vyskúšal naozaj všetko. Arzenál škandálov, ktorý nazbieral, by inokedy položil nie jedného, ale hneď desiatky politikov.

Článok pokračuje pod video reklamou

Klamstvá, sexuálne zneužitia, paktovanie s Ruskom, dlhy v Číne, rodinkárstvo, kritické zlyhanie počas pandémie, dekonštrukcia systému tzv. check&balances – keď tri vetvy moci na seba navzájom dávajú pozor, aby jedna z nich nemala moci príliš.

Tieto voľby prehrali demokrati aj republikáni. Nie je síce ešte rozhodnuté a môže sa stať, že Joe Biden sa prezidentom nakoniec stane. To, že sú voľby po štyroch rokoch vládnutia sociopatického klauna také tesné, svedčí o katastrofálnej strate ľudskej súdnosti.

Demokrati jednoducho nedokázali presvedčiť toľko ľudí, aby voľby boli jednoznačné.