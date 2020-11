Čo chce Visegrád od Ameriky

Autor je šéfredaktorom Visegrad Insight a prezidentom správnej rady nadácie Res Publica.

Pre strednú Európu sa po oznámení volebného výsledku nezmenia dve veci - priaznivý obraz Spojených štátov a podpora ich prezidenta. Výsledok by však mohol vyvolať politické problémy najmenej pre dve populistické vlády v regióne.

Keby bolo iba na rozhodnutí Poliakov, Donald Trump by mohol mať šancu byť tento rok znovu zvolený. Pre ostatných Európanov sa Joe Biden javí ako jediná prijateľná voľba.

Je zrejmé, že tieto preferencie nemajú žiadny vplyv, ale môžu poskytnúť predstavu o tom, koľko ľudí naprieč EÚ dúfa v zmenu v Bielom dome. Tieto preferencie sa tiež zvyknú meniť predvídateľným spôsobom.

Poliaci ešte v roku 2012 uprednostnili úradujúceho prezidenta Baracka Obamu pred republikánskym kandidátom Mittom Romneym. V roku 2016 dúfala stredná Európa spolu s ďalšími Európanmi v Hillary Clintonovú, zatiaľ čo Donald Trump nebol považovaný za dôveryhodného.

Orbán sa môže obávať Bidena

Pri formovaní zahraničnej politiky je často dôležitá verejná mienka, sotva však slúži ako kompas pre politických vodcov, aby sa ním riadili v tom, čo považujú pre ich krajiny za správne.

Viktor Orbán tak vložil všetky svoje stávky na úradujúceho prezidenta Donalda Trumpa. Nie je to len pre ideologické zosúladenie či v záujme dočasného rozvírenia domácej politiky.

Maďarský premiér sa roky snaží získať lepší prístup do Bieleho domu a táto dlhodobá investícia do vzťahov s republikánmi by mohla byť márna, ak by v USA došlo k zásadnej zmene.

Napriek tomu Budapešť, ponechávajúc diplomatické cítenie bokom, je jednoznačná v podpore Donalda Trumpa. Viktor Orbán si dobre uvedomuje, že na rozdiel od republikánskeho establišmentu je demokratom veľmi dobre známy, a to nie v lichotivom svetle.