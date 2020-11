Všetci Ficovi muži

Robert Fico vraj nebude len tak hádzať ľudí cez palubu.

5. nov 2020 o 21:01 Beata Balogová

Robert Fico chce vzdelávať národ o podstate prezumpcie neviny. Lenže v jeho hlave je táto fráza len variáciou na vetu „skutok sa nestal“. Tou sa jeho vláda oháňala vždy, keď bol niekto z jeho ľudí prichytený pri korupčnom správaní. Táto veta by mohla plne nahradiť pracovný životopis bývalého špeciálneho prokurátora Dušana Kováčika.

Fico vraj nebude popierať, že pozná bývalých mocných z polície. Nebude len tak hádzať ľudí cez palubu. Bolo by to v protiklade s doktrínou Smeru: strana sa o svojich postará.

Na svojej „edukatívnej“ tlačovke bývalého policajného prezidenta Tibora Gašpara pochválil. Mal vraj dobré výsledky. Popiera, že by mal niesť akúkoľvek zodpovednosť.

On vraj nevie, čo dnes zadržaní funkcionári polície robili v súkromnom čase. Akoby Tibor Gašpar, Bernard Slobodník, Robert Krajmer a Peter Hraško zosnovali zločineckú skupinu počas dovoleniek, cestou do práce alebo počas obedňajšej prestávky. To sa pre Fica neráta.

Opakuje, že nie sú právoplatne odsúdení, ale opomenie, že ich doteraz nemal kto ani len vyšetrovať, lebo ešte donedávna práve oni rozhodovali o tom, kto, kedy a za čo sa dostane do rúk justície.

Roberta Fica v minulosti niekoľkokrát rozčúlilo, keď niekto jeho vládu nazval mafiánskym štátom v štáte. Považoval to za osobnú urážku. Dnes sa ukazuje, že tieto opisy boli pomerne presné.