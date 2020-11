Trumpova posledná reality show

Nie je to také tesné, ako by sa mohlo javiť.

6. nov 2020 o 13:55 Benjamin Cunningham

Joe Biden zvíťazí v amerických prezidentských voľbách a nebude to také tesné, ako by sa mohlo zdať. Za normálnych okolností by bol Biden vyhlásený za víťaza okolo polnoci newyorského času vo volebnú noc – tesne po tom, ako vyhral hlasovanie v štáte Wisconsin na stredozápade.

Článok pokračuje pod video reklamou

Je príznačné, že sa Trumpov mandát končí televíznym maratónom, ktorý všetkým lezie na nervy. Bohužiaľ, neoddýchneme si tak skoro, pretože Biden zloží sľub až 20. januára 2021. Sotva bude Trump počas vianočných sviatkov ticho...

V čase písania tohto textu treba dopočítať hlasy ešte v piatich štátoch. Biden vyhrá v troch, ale možno až vo všetkých piatich. Opatrný odhad mu prisudzuje 306 hlasov v bizarnom americkom systéme (na víťazstvo potrebujete 270 hlasov vo volebnom kolégiu).

Pre porovnanie: George W. Bush vyhral dvakrát a nikdy nezískal viac ako 286 týchto hlasov.

Kontinentálne Spojené štáty sú rozdelené do štyroch časových pásiem (riedko osídlené Havajské ostrovy a Aljašku vynímajúc). Hlasy na východnom pobreží sa teda počítajú, aj keď ľudia na Západe ešte stále volia.