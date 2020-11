Slováci, Česi aj Američania mali šťastie v nešťastí

Autor je šéfredaktor Českého rozhlasu Plus

"Ja neodchádzam, buď kľudný, pán prezident," povedal Robert Fico tesne po odovzdaní demisie prezidentovi.

"Já vám len chci říct, že nikdy neodstoupím, nikdy. Nech si to všichni zapamatují. Nikdy," povedal Andrej Babiš emotívne po česko-slovensky v súvislosti s prípadom Bocianie hniezdo.

Článok pokračuje pod video reklamou

"Prostým faktom je to, že tieto voľby sa zďaleka neskončili," uviedol prezident Donald Trump po tom, ako Joe Biden získal dostatočný počet voliteľov a porazil tak Trumpa v súboji o prezidenta USA.

Viktor Orbán nehovorí o odchádzaní, on jednoducho zostáva. Postaral sa o to, aby mu odchádzanie nehrozilo. Je totiž najschopnejší zo všetkých spomínaných úspešných politikov s autoritárskymi sklonmi.

Horší ako Trump

Medzi komentármi k americkým prezidentským voľbám stojí za zmienku jeden vskutku originálny. Jeho autorom je Mark Slouka, americký spisovateľ s českými koreňmi, ktorý učil americkú literatúru na Harvardovej univerzite.

O Trumpovi poznamenal: on dal priechod hnevu, ktorý cíti mnoho Američanov, spoločnosť je hlboko rozdelená, a na Trumpa sme vlastne čakali: "Mali sme šťastie, že keď niekto taký musel prísť, že to bol Trump. To nie je človek, ktorý má disciplínu a inteligenciu manipulovať celým systémom tak efektívne, že by bolo ťažké ho odstaviť, poraziť," povedal v Českom rozhlase.

Trump ako historické šťastie? Klesli demokracie naozaj tak hlboko?

Profesori Harvardovej univerzity Steven Lipovetsky a Daniel Ziblatt v knihe Ako zomierajú demokracie zostavili sériu štyroch varovných znakov, podľa ktorých spoznáme politika autoritárskeho razenia: 1. odmieta slovami alebo činmi demokratické pravidlá, 2. popiera legitimitu svojich oponentov, 3. toleruje alebo povzbudzuje násilie, 4. naznačuje ochotu obmedziť občianske práva oponentov, a to vrátane médií.

"Politik, ktorý spĺňa hoci len jedno z týchto kritérií, vyvoláva dôvodné znepokojenie," upozorňujú autori.

Donald Trump, samozrejme, bohato napĺňa všetky štyri kritériá, ťažko si predstaviť niekoho horšieho - navyše vo funkcii prezidenta USA. A predsa na slovách Marka Slouku niečo je.

Zľakol sa Fico?

Dnes po akciách typu Očistec je jasné, aký štát tú vybudovala za dvanásť rokov vládna garnitúra Roberta Fica. Klientelistický, mafiánsky, oligarchický.