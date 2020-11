Prečo je Kolíkovej telefonát s Judit Vargovou zásadný

Nie sme Orbánova vokálna skupina.

9. nov 2020 o 15:38 Zuzana Kepplová

Medzi dvoma kolami plošného testovania a rátaním hlasov za Atlantikom sme tú správu mohli ľahko prehliadnuť. Ale výrok ministerky Kolíkovej, aby si maďarskí kolegovia neosobovali značku Visegrádu, by nemal zapadnúť.

Napriek istej garancii vo výbere ministra zahraničia sme ostávali na pochybách, ako sa bude Matovičova zostava správať k visegrádskemu zoskupeniu.

Pretože si pamätáme nedávne hlasy zo Sme rodina, ktoré nachádzali hlboké pochopenie pre vlády Maďarska a Poľska s jednoduchým odôvodnením, že sú to naši susedia.

Nech teda sú, akí sú, nám sa vraj patrí podporiť ich v hocijakom huncútstve.

Keby to teda bolo len na smerodinároch, tak dnes má pokútny maďarský inštitút pre výskum právneho štátu aj slovenskú podporu. Je to síce len spôsob, ako trollovať európsky monitoring právneho štátu, ktorý bude vplývať na prípadnú stopku eurofondov, ale tak sú to naši susedia...