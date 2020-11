Teraz je príležitosť, aby Republikáni vypovedali faustovskú zmluvu s Trumpom

Otvára sa zápas o dušu strany.

9. nov 2020 o 16:23 Peter Schutz

Reťazou čoraz silnejších indícií, že Trump bude mariť odovzdávanie moci, sa otvára (aj) zápas o takpovediac dušu Republikánskej strany.

Séria mítingov, ktorú Trump ohlásil na podporu svojich súdnych podaní, váhanie federálnej agentúry GSA umožniť prístup Bidenovmu tímu k úradom, ako aj presakujúce špekulácie, že cez parlamenty štátov pod kontrolou republikánov bude presadzovať vymenovanie lojálnych voliteľov (v prípade neukončenia súdnych sporov je to podľa The Atlantic možné), to všetko je výzvou do republikánskych radov.

Teda, aby sa triedenie duchov na "trumpistov" a tých, ktorí sa chcú z "vandru" s populistom a konšpirátorom vrátiť k slušným konzervatívcom, začalo hneď a nečakalo až na jeho odchod (deložovanie) z Bieleho domu.

Pomery sú nevyvážené, ale nie bezútešné. K Bushovcom (exprezident a exguvernér Floridy), podľa ktorých sú "výsledky volieb spravodlivé a americký ľud im musí dôverovať", senátorom Rubiovi a Cruzovi, Mittovi Romneymu, Lincoln Projectu (masívne financoval kampaň proti Trumpovi) sa širší podporný chór zatiaľ nepridal.