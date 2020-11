Svet mi viac nevonia, ale ani nesmrdí

Nestraťme schopnosť zaňuchať hnilobu v štáte.

10. nov 2020 o 9:54 Jakub Pavlús

Autor je teológ a farár

Svet mi už posledné dni nevonia. Dosť ma to štve, pretože patrím k ľuďom, ktorí svet vnímajú veľmi zmyslovo. Vždy, ak to len trochu ide.

Milujem nielen farby jesene, ktoré sú každý deň iné, a zvuk popadaného lístia pod nohami, ktorý môže prekonať hádam len zvuk vŕzgajúceho čerstvo napadaného snehu na horách.

Milujem aj vôňu jesenného lesa plného húb a špeciálne milujem vôňu smrekových pralesov v Jeseníkoch, je neopakovateľná.

A vôňu výberovej kávy. A áno, milujem aj vôňu domácej štrúdle, vareného vína a vôbec všetkých tých dobrôt, ktoré sa doma nakopia, keď je vonku novembrovo a noci sú dlhšie ako dni.

Nič z toho si teraz neužívam, hoci by som naozaj rád. Nie sú to dôsledky jesenno - zimnej únavy. To len devätnástkový Covid mi to minulý týždeň vzal.