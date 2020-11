Matovič si berie moc, lebo môže

Premiérovi prajú okolnosti aj osobnostný profil.

10. nov 2020 o 14:30 Peter Tkačenko

Keď sa po voľbách prejavili mocenské siločiary novej koalície, napísali sme tu, že u nás ešte nebolo premiéra, ktorý by s takým výsledkom získal takú moc, lebo taký Fico na to potreboval získať 44 percent. Ak o tom vtedy niekto pochyboval, dnes je to do očí bijúce.

Aby bolo jasné, to nie je kritika, získať moc je hlavný politický cieľ, ale aj tak je to fascinujúce.

Jediná osoba určuje, kedy a v akom rozsahu bude vyhlásený núdzový stav a aké budú pandemické opatrenia. Pravda, ak za „diskusiu“ nepovažujeme rokovania všelijakých štábov a komisií, ktoré vždy nejakým zázrakom odporučia presne to, čo si práve želá predseda vlády.

Koalícia, vláda, parlament aj povestný hlavný hygienik urobia, čo povie premiér a jediná osoba tak podľa vlastného uváženia nariadi bezprecedentnú celoštátnu testovaciu avantúru a dvojtýždňovým zákazom vychádzania vytrestá každého, kto sa na nej nechce zúčastniť.